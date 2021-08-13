Четырехлетним детям в Шотландии разрешат «менять гендер» без ведома родителей

Детям в школах и подготовительных классах, начиная с четырехлетнего возраста, стоит разрешить «менять гендер» в зависимости от их желания — учителям лучше обращаться к ним в соответствии с тем полом и именем, что они выбирают сами. При этом делать это можно без ведома родителей. Такие рекомендации для педагогов выпустило правительство Шотландии, пишет The Telegraph.

Согласно новым рекомендациям, детям стоит разрешать использовать тот туалет, который они сами хотят, школьная форма должна включать «гендерно-нейтральные» варианты, а в учебном материале для младших классов должны быть трансгендерные персонажи и ролевые модели.

Глава правозащитной группы For Women Scotland Марион Калдер раскритиковала решение властей: по ее словам, это —продвижение государством опасной идеологии и посягательство на права родителей. Она подчеркнула, что и до введения этих норм всем было ясно, что дети могут экспериментировать с гендерными ролями, одеждой и другими предпочтениями.

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«Сейчас таких детей подталкивают к тому, что в итоге кончится медицинским вмешательством и может повлиять на всю их дальнейшую жизнь. Нам не стоит учить детей, особенно младшеклассников, что они могут сменить пол, ведь пол на самом деле сменить нельзя», — заявила она.

Представитель правящей в Шотландии социал-демократической партии Ширли-Энн Сомервиль утверждает, что новые рекомендации не продвигают идею медицинской «смены пола», а лишь заботятся о психическом здоровье и соблюдении прав детей, которые сталкиваются с подобными проблемами.

В марте Датский этический совет порекомендовал государственным органам позволить юридическую смену пола с 12 или даже с 10 лет. Инициативу поддержали все левые партии датского парламента, их противники указали на то, что данных о пользе таких шагов для детей с гендерной дисфорией.