В Британии детям младше 16 стало сложнее сменить пол

Детей в возрасте до 16 лет, задумывающихся о смене пола, едва можно считать достаточно зрелыми, чтобы давать осознанное согласие на прием препаратов, блокирующих половое созревание. Такое решение вынес суд в Британии, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что теперь терапию по смене пола до 16 лет можно проводить, только если есть соответствующее постановление суда. Кроме того, в случае с подростками от 16 до 18 лет врачам также может потребоваться консультация с судом для получения разрешения на медицинское вмешательство.

Судебное решение, усложняющее детям смену пола, было вынесено на иск 23-летней Киры Белл, которая подала в суд иск к клинике, чьи сотрудники не стали отговаривать ее несколько лет назад. В 16 лет девушка почувствовала, что на самом деле она — мужчина, после чего врачи сразу согласились помочь стать парнем. Белл были назначены препараты, тормозящие биологические процессы по половому созреванию, после чего ей удалили молочные железы. Однако вскоре девушка осознала, что приняла ошибочное решение.

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