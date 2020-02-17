На Украине пытались взорвать офис депутата из-за закона о «смене пола» для детей

На Украине пытались взорвать благотворительную организацию «100 процентов жизни», в которой состоит депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Лада Булах, разработавшая законопроект о правах подростков. По мнению критиков, документ позволит детям с 14 лет менять пол и делать аборты без согласия родителей. Об инциденте сообщает «Страна.ua».

Как сообщили в организации, утром 17 февраля на двери офиса в Киеве были обнаружены следы взрыва. Рядом лежал написанный баллончиком плакат: «Лада, спасибо за законопроект». Полиция начала уголовное производство по статье «Хулиганство». В пострадавшей организации расценили произошедшее как террористическое действие. «100 процентов жизни» помогает людям, живущим с ВИЧ/СПИД.

Булах была инициатором законопроекта, который позволяет гражданам с 14 лет иметь право доступа к информации о своем здоровье, самостоятельно выбирать лечащего врача и методы лечения согласно его рекомендациям. Документ вызвал шквал критики в СМИ и социальных сетях. Многие посчитали, что он позволит детям прерывать беременность и совершать операцию по смене пола без разрешения родителей. Как отмечает «Страна.ua», об этих процедурах не говорится в тексте законопроекта, но в качестве исключения они также не упоминаются, то есть по сути документ дает возможность проводить их без уведомления взрослых.

Сама Булах назвала такие предположения ложью и попыткой дискредитировать ее и «Слугу народа». Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике, рассмотрев законопроект 12 февраля, отправил его на доработку.

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