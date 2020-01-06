Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Телезрители увидели не тот матч и оказались в неловком положении
Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США
Украинцы возмутились роскошным отдыхом Зеленского
«Хезболла» предрекла начало новой эпохи в истории Ближнего Востока
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
В столице Ирака обстреляли американское посольство
Эрдоган согласился с необходимостью ответить на убийство Сулеймани
Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов скоро вступить в ЕС и НАТО
Новости партнеров

Украинские подростки ради любви сбежали от родителей и изменили внешность

Перейти в «Мою Ленту»

Двое киевских подростков ограбили родителей, а затем убежали из дома и изменили внешность. Влюбленную пару нашли сотрудники правоохранительных органов в Одессе, пишет издание «Новости Украины».

«Накануне новогодних праздников одесские полицейские получили информацию о том, что несовершеннолетние отправились в Одессу, и немедленно начали интенсивные поиски», — рассказали в украинской полиции.

О сбежавших подростках сообщили их родители. Чтобы их не узнали, 16-летние парень и девушка изменили одежду, прически и покрасили волосы. В Одессе они посуточно снимали жилье и в дальнейшем планировали жить вместе. Когда украденные деньги родителей закончились, они устроились на неофициальную работу в интернете.

Ранее сообщалось о 15-летнем подростке из Москвы, который сбежал от родителей после конфликта из-за стрижки. По данным СМИ, его мать заставляла подстричь волосы, а перед побегам школьник побрился налысо. Его друзья также сообщили о жалобах на унижения со стороны отца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ограбили родителей и изменили внешность: в Одессе поймали киевских беглецов
Российский подросток сбежал из дома после стрижки
Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
Российский подросток пригрозил пистолетом заставлявшим его учиться родителям
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 5 января
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.

Ручной диктатор

Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
00:37Сегодня

Украинцы возмутились роскошным отдыхом Зеленского

22:25 5 января

Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов скоро вступить в ЕС и НАТО

21:51 5 января

Названы способные изменить ситуацию на Украине политики

Бывший СССР00:0426 декабря 2019
Владимир Зеленский

Новые переменные

В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
18:37 5 января

В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

17:47 5 января

Киев объяснил появление Зеленского на элитном курорте

15:57 5 января

Зеленский тайно улетел на элитный курорт

Бывший СССР00:0223 декабря 2019
Никол Пашинян

Бархатные полумеры

Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
13:42 5 января

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

03:26 5 января

Украина ответила возмутившимся маршем в честь Бандеры иностранным послам

23:42 4 января

Убийство Сулеймани назвали терактом

Россия
Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США
«Запой полностью изолирует человека»
Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
Пытавшийся попасть в дом творчества вооруженный россиянин объяснился
Блеклый ритуал
 
Россиянам назвали основы полноценного отдыха
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
В районе Енисея произошло наводнение из-за аномального потепления
Все материалы
Мир
«Хезболла» предрекла начало новой эпохи в истории Ближнего Востока
Место удара в аэропорту БагдадаСША нанесли ракетный удар по Ираку
Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
В Иране захотели дать 80 миллионов долларов за голову Трампа
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Появилось видео авиаудара по кадетам в Ливии
Все материалы
Бывший СССР
Украинские подростки ради любви сбежали от родителей и изменили внешность
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.Ручной диктатор
Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
Украинцы возмутились роскошным отдыхом Зеленского
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов скоро вступить в ЕС и НАТО
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Названы способные изменить ситуацию на Украине политики
Все материалы
Экономика
Газ по «Турецкому потоку» дошел до Греции и Северной Македонии
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Убийство Сулеймани обвалило крупнейшую нефтяную державу
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Названы самые подделываемые в России банкноты
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Россия избавится от советских ядерных ракет
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Солнце максимально сблизилось с Землей
Из пустоты
Самые загадочные и недоступные места Вселенной на снимках телескопа «Хаббл»
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Все материалы
Спорт
Российский лыжник Большунов оценил победу на «Тур де Ски»
Футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, подозревавшийся в употреблении кокаина, отмечает гол в дерби с «Эвертоном»Магия белого
WADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?
Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»
Праздничный залп
Долгожданный триумф «Арсенала», провал МЮ и непобедимый «Ливерпуль» — главное в туре АПЛ
Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею
«У русских в команде одни медведи!»
За что американцы прозвали сборную СССР «красной машиной»
Названа сборная 21-го тура АПЛ
Все материалы
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Кто твой папочка
Люцифер, гей, два священника и другие герои в главных сериалах января
Назван лучший фильм 2019 года
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Выступавший в Крыму музыкант попал в Киев и сфотографировался с Зеленским
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Сафронов объяснил задержание обвинившей его в изнасиловании модели
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне обеспокоились пропажей «олицетворяющего стабильность мужика» с рюмкой
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Грета Тунберг изменила имя в своем Twitter в честь мема
Новогоднее гадание
 
Девушка сняла месть парню за измену на видео и развязала спор
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Американские СМИ заявили о временном преимуществе России после смерти Сулеймани
Все материалы
Ценности
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в платье российского дизайнера
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Невеста привязала младенца к шлейфу платья и прошлась к алтарю
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Раскрыт способ быстрого избавления от большого живота
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Джиджи Хадид снялась топлес для новогоднего календаря
Все материалы
Путешествия
Запрет встречать туристов в турецком аэропорту вызвал коллапс
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Российские туристы установили рекорд в Финляндии
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
У пассажирского самолета отвалилось колесо при взлете
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
В России две недели искали попавшего под лавину сноубордиста
Все материалы
Из жизни
Россиянам дали советы по выходу из затяжного застолья
«Не могу сказать, что хотела бы остаться»
Как за год изменилась жизнь россиян, уехавших за границу
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Воры нашли части человеческих тел в заброшенном здании
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Первая французская новорожденная в 2020-м оказалась чернокожей мусульманкой
Все материалы
Tesla Cybertruck: всё о главной премьере 2019 года
Разбитое пуленепробиваемое стекло, рекордное число предзаказов и мемы
Лучшие «Забытые концепты» за 2019 год
Вспоминаем самые необычные машины, о которых мы писали
Главные кроссоверы 2019 года
Вспоминаем главные новинки прошлого года
Лучшее автомобильное видео 2019 года
Десять самых крутых и интересных роликов прошедшего года, которые можно пересматривать бесконечно
Aston Martin представил фирменный вертолет
На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик
BMW рассказала о новинках для России
Все материалы
Дом
Пьяный россиянин сбросил с балкона на автомобиль компьютер и ноутбуки
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы