Российский подросток сбежал из дома после стрижки

В розыск объявлен 15-летний москвич Артемий Кремлянский, он ушел из дома 28 октября после конфликта с родственниками. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в пятницу, 8 ноября.

По данным издания, подросток готовился к побегу заблаговременно: копил деньги, продал мобильный телефон. «Вероятнее всего, конфликт с матерью, ставший поводом для побега, случился из-за стрижки», — пишет МК.

«Комсомольская правда» в свою очередь уточняет, что мама подростка якобы заставляла его подстричь волосы, а перед побегом он побрился налысо. Полицейские нашли в его комнате пакет с волосами. По словам друзей, Артемий часто жаловался на унижения со стороны отца.

«Он мог прямо на улице отвесить ему оплеуху», — цитирует газета одного их них.

Ранее, в октябре, два 12-летних мальчика из Мончегорска Мурманской области, которые ранее считались пропавшими, были найдены на заправке в Санкт-Петербурге. На попутных машинах они преодолели более 1,3 тысячи километров.

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