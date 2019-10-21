Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров

Два 12-летних мальчика из Мончегорска Мурманской области, которые ранее считались пропавшими, были найдены на заправке Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, передает РИА Новости.

Уточняется, что дети пропали еще 18 октября. Детей обнаружили на одной из заправок на петербургском Московском шоссе. По данным следствия, до Санкт-Петербурга они добрались на попутных машинах, преодолев таким образом более 1,3 тысячи километров.

Причины, подтолкнувшие несовершеннолетних на такой поступок, пока неизвестны. До приезда родителей их поместили в спецприемник.

В октябре два девятилетних школьника из Саранска посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения. Как именно они планировали добраться до украинского города, дети объяснить не смогли. Их вернули родителям после воспитательной беседы.

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