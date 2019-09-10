Российский подросток пригрозил пистолетом заставлявшим его учиться родителям

В Сургуте 16-летний подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом после того, как те пытались заставить его пойти в школу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД, передает Znak.com.

Утром 10 сентября в квартире на улице Энергетиков у подростка произошел конфликт с семьей, в ходе которого он угрожал родным оружием. До приезда полиции юноша ушел из квартиры, оставив пневматический пистолет дома. Как пишет РИА Новости, родители отобрали у него пистолет, после чего подросток сбежал.

Полицейские нашли мальчика на одной из улиц города. При встрече с сотрудниками правоохранительных органов он вел себя спокойно. Выяснилось, что у подростка есть психическое заболевание, он состоит на учете в ПНД. В связи с этим его не будут привлекать к ответственности, с родителями провели профилактическую беседу. Полиция также выясняет, где подросток взял оружие.

18 августа в Патрикеево Ульяновской области в доме обнаружили тела 66-летнего мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух четырехлетних детей. В 500 метрах от дома нашли тело подростка. По предварительной версии, юноша зарубил топором мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Мальчик мог расправиться с родственниками из-за неприязненных отношений, либо по причине психического расстройства — следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru