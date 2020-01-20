Украинский министр выступила за гендерно нейтральные школы

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью агентству «Интерфакс-Украина» выступила за то, чтобы школа стала гендерно нейтральной средой.

«Я точно буду делать все возможное, чтобы она такой стала, потому что я считаю, что школа должна строиться на равенстве возможностей и на обучении учеников этой ценности», — заявила Новосад в ответ на вопрос, станет ли украинская школа гендерно нейтральной средой или останется местом, где раздают социальные роли.

По словам министра, в школах не место архаичным стереотипам и представлениям из предыдущего века, которые до сих пор фигурируют в украинском обществе. Новосад также отметила, что школа — лишь часть жизни, и если в семье у ребенка очень патриархальная или матриархальная модель поведения, это будет иметь гораздо больше влияния на него.

На вопрос, когда украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности, глава министерства ответила, что это случится, когда его перестанет избегать общество. Новосад высказала мнение, что сексуальное образование в школе важно, но нужно найти подходы, как его правильно внедрять.

Ранее в январе Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы.

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