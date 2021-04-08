Сотни заключенных-трансгендеров переведут в женские тюрьмы

Сотни заключенных-трансгендеров, находящихся в тюрьмах для мужчин штата Калифорния, в 2021 году потребовали, чтобы их перевели в женские учреждения — они имеют на это право в соответствии с новым законом, вступившим в силу в январе. Как пишет Los Angeles Times, некоторых из них подозревают в обмане властей.

Пока по запросам в женские тюрьмы перевели лишь нескольких преступников, ни в одном случае заключенный пока не получил отказ. Отмечается, что тюремная система после вступления закона в силу обязана обращаться с заключенными в соответствии с той половой идентичностью, которой требуют они сами.

Рассматривается в том числе перевод в женские тюрьмы заключенных, которые не проходили каких-либо хирургических операций. По данным издания, в учреждениях для женщин и работники, и сами заключенные ждут из-за этого роста случаев сексуального насилия.

К подобным мерам ранее прибегли власти Канады — там в женских тюрьмах оказались в том числе трансгендеры мужского пола, осужденные за изнасилование женщин и девочек. Группа женщин-активисток, возмущенная происходящим, требует сохранить в тюрьмах разграничение по биологическому полу, а не по гендерной самоидентификации.

В 2018 году переведенный в женскую тюрьму в Британии мужчина, которого в СМИ упоминают под женским именем Кэрен Уайт, был признан виновным в серии изнасилований. После того, как его перевели из мужской тюрьмы, он стал нападать на сокамерниц. Его осудили на пожизненное заключение, по британским законам его операции по «смене пола» оплачивает государственная здравоохранительная система.