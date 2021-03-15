В Дании одобрили смену пола у десятилетних детей

Датский этический совет порекомендовал государственным органам позволить двенадцати- или даже десятилетним детям юридическую смену пола. Об этом сообщило 10 марта издание Berlingske.

Опрошенные членами совета медики, исследователи и родители в основном считают, что дети, испытывающие гендерную дисфорию, именно в возрасте 10-12 лет утверждаются в своем ощущении того, к какому полу принадлежат.

Левые партии датского парламента, в том числе правящие социал-демократы, такую инициативу поддержали. Остальные партии, не относящиеся к социалистам, высказались негативно: они предупредили, что такой шаг правительства может сделать детей с дисфорией «жертвой эксперимента». Данных о том, помогает ли в вопросах подростковой трансгендерности юридическая смена пола, еще недостаточно, чтобы делать из этого выводы — неизвестно, помимо прочего, какая доля «сменивших пол» таким образом впоследствии жалеет о своем решении.

В декабре суд в Британии ужесточил правила по приему препаратов, блокирующих половое созревание — такие лекарства принимают юные трансгендеры. Теперь в стране терапию по смене пола до 16 лет можно проводить, только если есть соответствующее постановление суда. Кроме того, в случае с подростками от 16 до 18 лет врачам также может потребоваться консультация с судом для получения разрешения на медицинское вмешательство.