Для полиции британского метро создадут «гендерно-нейтральную» униформу

Управление полиции британского метро создаст гендерно-нейтральную униформу для своих сотрудников, чтобы избежать дискриминации. Об этом сообщает The Sun.

Утверждается, что варианты формы, разработанные для мужчин и женщин, могли нарушить закон о равенстве 2010 года, так как они не предусматривали отдельные комплекты одежды для небинарных и гендер-флюидных офицеров.

До сих пор полицейских обоих полов отличали разные головные уборы и шейные украшения. В частности, мужчины носили шлемы, плоские кепки и галстуки, а женщины — котелки и шейные платки.

По словам сотрудников, занимающихся данным вопросом, единая для всех форма будет являться косвенной дискриминацией. Однако раздельную форму для офицеров они назвали «наследием сексистского прошлого». Полицейское управление пообещало учесть мнение всех 30 тысяч сотрудников.

В июле в Германии немецкая компания Lufthansa, признанная крупнейшим авиаперевозчиком Европы, нашла способ уравнять в правах всех пассажиров. Члены экипажа вместо обращения «дамы и господа» будут приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами. Например, «дорогие гости», «доброе утро», «добрый день» или «добро пожаловать на борт». По словам представителя авиакомпании, новый регламент был принят в связи с дискуссией об инклюзивности Lufthansa. Гендерно-нейтральная лексика будет также распространятся на сотрудников компании.