Крупнейшая авиакомпания Европы нашла способ уравнять в правах всех пассажиров

Немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от обращения «дамы и господа» к пассажирам

Немецкая компания Lufthansa, признанная крупнейшим авиаперевозчиком Европы, нашла способ уравнять в правах всех пассажиров. Об этом сообщает издание Die Welt.

Члены экипажа вместо обращения «дамы и господа» будут приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами. Отмечается, что они будут зависеть от времени суток и будут использоваться на усмотрение командира воздушного судна. Например, «дорогие гости», «доброе утро», «добрый день» или «добро пожаловать на борт».

«Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении», — добавила пресс-секретарь авиакомпании. Изменения будут распространятся на всех авиаперевозчиков группы, в том числе на Brussels Airlines, Eurowings, Austrian Airlines и Swiss International Airlines.

По словам представителя авиакомпании, новый регламент был принят в связи с дискуссией об инклюзивности Lufthansa. Гендерно-нейтральная лексика будет также распространятся на сотрудников компании.

В 2019 году британская авиакомпания EasyJet отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин во время приветствия или обращения на борту. Вместо «леди и джентльмены» экипаж самолетов начал произносить фразу «приветствуем всех».