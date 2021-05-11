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Франция запретила школам использовать гендерно-нейтральные слова

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Министерство образования Франции запретило школам использовать гендерно-нейтральные слова в письменной речи. Об этом пишет Daily Mail.

Их сочли вредными для французского языка: гендерно-нейтральные слова укрепляют статус английского языка как доминирующего в мире. Кроме того, по мнению главы Минобра Жан-Мишеля Бланкера, с трудностями могут столкнуться дети с дислексией, которым будет сложно запомнить новые правила.

Daily Mail напоминает, что ранее Французская академия запретила использование промежуточных точек в школах. В Академии считают, что они «вредят практике и пониманию французского языка».

Такие точки используют, чтобы указать гендерную принадлежность: например, député.es (парламентарии женского пола). Согласно правилам французского, о компании, где есть и мужчины, и женщины, будут также говорить в мужском роде: например, amis (друзья) вместо amies. Сторонники внедрения гендерно-нейтральных слов предлагают использовать точки: ami.e.s.

В феврале 2021-го подразделение Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании в Брайтоне и Сассексе решило запретить акушеркам использовать слово «мать» и другие слова, связанные исключительно с женским полом, при обсуждении вопросов материнства с пациентами. Их предлагается заменить на гендерно-нейтральные: например, «родящий родитель».

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