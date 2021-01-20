В Европе придумали гендерно-нейтральные карты без валетов, королей и королев

В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные карты без валетов, королей и королев. По мнению Инди Меллинк, которая изобрела концепцию такой колоды, игра создает неравенство, так как в ней король ценнее, чем королева. Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя выпускница специальности «Судебная психология» решила заменить эти карты бронзовыми, серебряными и золотыми символами, соответственно. «Если у нас есть такая иерархия, что король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать: "Эй, ты менее важен"», — пояснила девушка.

За месяц Меллинк удалось реализовать 1500 колод. Их раскупили жители Бельгии, Германии, Франции и США. Глава нидерландской федерации бриджа Берит Ван Доббенбург отметил, что такое нововведение вряд ли быстро приживется, потому что под него придется изменять правила карточных игр. При этом он одобрил идею Меллинк.

В сентябре 2019 года производители кукол «Барби» представили гендерно-нейтральную новинку. Линейка Creatable World состоит из шести кукол с разным цветом кожи, которые продаются с широким набором опций. В частности, туда входят волосы разной длины, а также разнообразная одежда. Дети сами могут выбрать для куклы гендерные признаки.