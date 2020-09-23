Кит Харингтон вспомнил о детстве в гендерно-флюидной среде

Британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», вспомнил о детстве в гендерно-флюидной среде. Об этом сообщает The Telegraph.

Артист рассказал, что его мать, драматург Дебора Джейн Кетсби, всегда придерживалась гендерно-нейтрального воспитания детей. «Я просил у нее "Могучего Макса", а она покупала "Полли Покет". Я просил "Экшн Мена" и получал куклу. Она ​​с самого начала была очень гибкой в отношении гендера», — поделился актер.

Харингтон признался, что больше не планирует играть персонажей, похожих на Джона Сноу. Он объяснил это тем, что у современных мужчин есть некий внутренний блок. «Мы не говорим о том, что чувствуем, так как это показывает нашу слабость, это не по-мужски. Исполнив роль героя, я чувствую, что должен двигаться дальше», — сказал артист.

В июне Харингтон побрил голову. Раньше 33-летний актер ходил с длинными кудрявыми локонами, однако во время прогулки по Лондону папарацци запечатлели его почти без волос. Новый внешний вид расстроил фанатов актера.