Кит Харингтон побрил голову и расстроил фанатов

Британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», побрил голову. Об этом сообщает издание Metro.

Раньше 33-летний артист ходил с длинными кудрявыми локонами, однако во время недавней прогулки по Лондону папарацци запечатлели его почти без волос. Уточняется, что он кардинально сменил имидж за время карантина.

Новый внешний вид расстроил фанатов актера. Они начали писать, что Харингтону шли его длинные локоны.

«Кто сделал это с Китом Харингтоном? Какого черта он выглядит как россиянин?»

«Кит Харингтон побрил голову, и мне теперь незачем жить».

«В память о кудряшках Кита Харингтона».

В 2019 году после завершения проекта «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику. Актер боролся со стрессом, переутомлением и алкоголизмом, вызванными окончанием съемок в сериале. Тогда врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию. Артист провел в рехабе почти месяц.

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