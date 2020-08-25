На Берлинале решили вручать гендерно-нейтральные награды

На Берлинском кинофестивале решили вручать гендерно-нейтральные награды. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Уточняется, что организаторы Берлинале отказались от призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Теперь артистов будут награждать лишь за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана. Кроме того, на фестивале отменят премию «Серебряный медведь Альфреда Бауэра».

В публикации говорится, что приз, названный в честь директора фестиваля, решили больше не вручать, так как выяснилось, что Бауэр был связан с нацистами. Организаторы пообещали, что в конце лета опубликуют оценку действий директора, подготовленную независимым экспертом.

В 2020 году главную награду Берлинале получил фильм режиссера Мохаммада Расулофа «Зла не существует». Сам режиссер приехать на церемонию не смог, так как ему запрещено покидать Иран с 2017 года. Вместо Расулофа награду получила его дочь.

Берлинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 1951 года. Основной приз — «Золотой медведь».