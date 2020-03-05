Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду

Иранского режиссера Мохаммада Расулофа приговорили к году тюрьмы за «пропаганду против системы» в своих фильмах. Об этом сообщает The Guardian.

Пропаганду обнаружили в трех кинолентах Расулофа, их названия не уточняются.

Отмечается, что режиссер, который находится в Иране, получил уведомление о приговоре через SMS-сообщение. По словам его адвоката Нассера Зарафшана, Расулоф не собирается сдаваться властям, — в частности, как отметил Зарафшан, из-за эпидемии коронавируса, — а вместо этого дистанционно обжалует приговор.

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29 февраля стало известно, что Расулофа наградили «Золотогым медведем» — главной наградой Берлинского международного кинофестиваля — за фильм «Зла не существует». Статуэтку получила дочь кинематографиста. Победитель Берлинале не смог приехать на церемонию награждения, поскольку ему с 2017 года запрещено покидать Иран.

В 2017 году фильм Расулофа «Неподкупный» победил на Берлинале в категории «Особый взгляд».

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