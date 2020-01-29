Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурс Берлинале

Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, запрещенный к показу в России из-за найденной в нем порнопропаганды, вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Берлинале.

Всего в конкурс включили 18 картин из 18 стран. Среди них оказались такие ленты, как «Сибирь» Абеля Феррары, «Первая корова» Келли Райхардт и «Соль слез» Филиппа Гарреля. Фестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Жюри возглавит британский актер Джереми Айронс.

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В ноябре 2019 года стало известно, что Министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине «Дау». Отказ был связан с тем, что в работе, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию. Фильм «Дау. Наташа», который стал одной из частей проекта, содержит сцену изнасилования в отделе КГБ.

Позднее Илья Хржановский обратился к занимавшему тогда пост министра культуры России Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям его картины. Он напомнил, что над «Дау» работали известные культурные деятели, в числе которых дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии физик Дэвид Гросс и художница Марина Абрамович. Режиссер пояснил, что вряд ли такие персоны согласились бы заниматься озвучиванием порнофильмов.

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