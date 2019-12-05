Режиссер «Дау» ответил Мединскому по поводу найденной в фильме порнопропаганды

Режиссер многосерийной картины «Дау» Илья Хржановский обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям его картины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из СМИ кинематографист узнал, что к показу были запрещены четыре ленты, так как в них обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию. «Я считаю эту формулировку глубоко несправедливой, не говоря о том, что она звучит как обвинение по известной статье Уголовного кодекса. Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — отреагировал Хржановский.

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Он напомнил, что над «Дау» работали известные культурные деятели, в числе которых дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии, физик Дэвид Гросс и художница Марина Абрамович. Режиссер пояснил, что вряд ли бы такие фигуры согласились заниматься озвучиванием порнофильмов. «Есть очевидные меры, такие как возрастные ограничения, и это вполне объяснимо, но почему взрослые граждане свободной страны вынуждены жить по указке неведомой им комиссии Минкульта?» — поинтересовался Хржановский.

О том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение нескольким частям картины, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, стало известно 25 ноября.

Премьера проекта «Дау» прошла c 25 января по 17 февраля в Париже в виде многодневного зрелища. В городе организовали показ 13 фильмов и нескольких сериалов, смонтированных из 700 часов отснятого материала. Самая длинная картина длилась девять часов.

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