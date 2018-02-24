Фильм про Довлатова получил приз независимого жюри Берлинале

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале, передает «Интерфакс».

Награду картине вручили по решению представителей газеты Berliner Morgenpost. «Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — сказал режиссер.

Кроме того, независимые эксперты наградили картину «Утойя» об устроенной Андерсом Брейвиком стрельбе на одноименном острове в Норвегии. Лента получила приз экуменического жюри и 2,5 тысячи евро. Такой же премии была удостоена картина «В коридорах». Еще одна награда — от Amnesty International Film Prize — досталась фильмам Central Airport THF и «Эльдорадо».

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Победителей основного конкурса Берлинале назовут вечером 24 февраля.

Берлинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 1951 года. Основной приз — «Золотой медведь».

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