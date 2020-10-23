В новом фильме от компании Disney Золушку превратят в темнокожего продавца кроссовок. Об этом сообщает Deadline.

Картина Sneakerella выйдет в следующем году и будет основана на сюжете популярной сказки. Чоузен Джейкобс исполнит главную роль и предстанет в образе начинающего дизайнера кроссовок, который работает продавцом в обувном магазине. Ему приходится скрывать свой талант от злого отчима и двух сводных братьев. Вместо принцессы он влюбляется в дочь легендарной звезды баскетбола и спортивного магната Дариуса Кинга.

В марте стало известно, что в ремейке «Золушки» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная. Отмечалось, что актер Билли Портер согласился принять участие в проекте, премьера которого запланирована на 2021 год. «Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю. И это действительно сильно», — заявил артист, добавив, что «у магии нет пола». По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране.