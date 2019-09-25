Представлена гендерно-нейтральная «Барби»

Компания Mattel представила гендерно-нейтральных кукол Barbie. Об этом сообщает «Би-би-си».

Линейка Creatable World состоит из шести кукол с разным цветом кожи, которые продаются с широким набором опций. В частности, туда входят волосы разной длины, а также разнообразная одежда. Дети сами могут выбрать для куклы гендерные признаки: стрижка «под мальчика» и брюки или длинные волосы и платье.

По словам первого заместителя председателя Mattel Fashion Doll Design Кима Калмона, в компании решили, что из-за роста важности инклюзивности настало время выпускать куклы «без навешивания ярлыков». В разработке новой линейки принимали участие педиатры, психологи, родители и дети.

В апреле 2018 года бразильский конкурс самых красивых ягодиц Miss BumBum выпустил детскую куклу с сильно преувеличенными пропорциями, которые возмутили родителей и психологов.

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