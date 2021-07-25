Disney впервые введет небинарного персонажа в свой мультфильм

Студия Disney решила ввести первого небинарного персонажа в детский мультсериал «Дом совы» (The Owl House). Об этом сообщает The Independent.

Персонажа, получившего имя Рейн, озвучил небинарный актер Ави Роке (Avi Roque). В своем Twitter-аккаунте актер назвал решение студии сбывшейся мечтой.

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Отмечается, что данный случай — первое официальное появление небинарного персонажа в мультфильме, который транслирует телеканал Disney.

Создатель сериала Дана Террас отметила, что некоторые представители Disney были против того, чтобы в мультсериале появлялись отдельные персонажи. «В [процессе работы над сериалом] я очень открыто заявляла о своем намерении включить представителей квир-коммьюнити в число героев», — рассказала она в августе прошлого года. «Когда нам дали зеленый свет, некоторые руководители Disney сказали мне, что я не смогу демонстрировать нетрадиционные отношения между героями».

Повествование в сериале «Дом совы» разворачивается вокруг приключений девочки-подростка, оказавшейся в магическом мире, где ей предстоит освоить колдовское ремесло.

Ранее Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента. Это произошло после того, как компания Disney представила короткометражный мультфильм Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В пресс-службе телеканала позже ответили, что упомянутый мультфильм не планируется к показу в России.