В Disney ответили на предупреждение из-за мультфильма с геем

В пресс-службе телеканала Disney сообщили РБК, что короткометражный мультфильм Out («Выход»), главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, не планируется к показу в России.

«Данный контент не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу», — ответил представитель телеканала, комментируя предупреждение Роскомнадзора.

28 мая Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента. Это произошло после того, как компания Disney представила короткометражный мультфильм Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В рекомендательном письме, которое регулятор направил компании, отмечается, что российский закон запрещает распространять среди детей подобную информацию, отрицающую семейные ценности.

Короткометражка Out рассказывает о жизни парня по имени Грег, который вместе со своим партнером готовится к переезду в другой город. Родители Грега не догадываются о его ориентации, скрывать которую ему помогают умная собака и волшебство. Несмотря на магию, мать Грега узнает о том, что он гей. Производством фильма занималась студия Pixar, которая принадлежит Walt Disney Studios. Out — первый проект Pixar, главным героем которого стал гей.