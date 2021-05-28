Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем

Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента. Это произошло после того, как компания Disney представила короткометражный мультфильм Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщается на сайте ведомства.

В рекомендательном письме, которое регулятор направил компании, отмечается, что российский закон запрещает распространять среди детей подобную информацию, отрицающую семейные ценности. Эта норма закреплена в пятой статье Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В обращении к Disney подчеркивается, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних через СМИ является административным правонарушением.

«Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей», — заявили в ведомстве.

Короткометражка Out рассказывает о жизни парня по имени Грег, который вместе со своим партнером готовится к переезду в другой город. Родители Грега не догадываются о его ориентации, скрывать которую ему помогают умная собака и волшебство. Несмотря на магию, мать Грега узнает о том, что он гей. Производством фильма занималась студия Pixar, которая принадлежит Walt Disney Studios. Out — первый проект Pixar, главным героем которого стал гей.