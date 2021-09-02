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В Австралии трехлетним детям захотели разрешить выбирать гендер

Власти Нового Южного Уэльса предложили разрешить детям от трех лет выбирать себе гендер
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Фото: Marton Monus / Reuters

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии захотели разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе гендер. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно рекомендациям правительства штата, трехлетним детям следует предоставить возможность выбрать то местоимение, которое они предпочтут для обращения к себе. Помимо традиционных «он» и «она» предлагается включить в перечь местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя вне бинарной системы полов.

Ученые и эксперты раскритиковали предложение администрации штата. По их мнению, вопрос о гендерной принадлежности в таком раннем возрасте может негативно сказаться на личностном развитии ребенка.

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Научный сотрудник Института общественных связей доктор Белла д'Абрера заявила Daily Mail, что дети не до конца понимают концепцию пола, а также значение местоимений, поэтому указанная инициатива неуместна. «Мы должны позволить детям оставаться детьми. Их не следует принуждать к признанию теории о том, что существует более двух полов, которая является ложной с научной точки зрения», — подчеркнула она.

13 августа сообщалось, что правительство Шотландии решило разрешить детям в школах и подготовительных классах, начиная с четырехлетнего возраста, «менять гендер» в зависимости от их желания, без ведома родителей. Согласно новым рекомендациям, детям стоит разрешать использовать тот туалет, который они сами хотят, школьная форма должна включать «гендерно-нейтральные» варианты, а в учебном материале для младших классов должны быть трансгендерные персонажи и ролевые модели.

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