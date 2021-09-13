Теннисиста Медведева захотели представить к государственной награде

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал о намерении представить российского теннисиста Даниила Медведева к государственной награде после победы спортсмена в финале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат заявил, что готов послужить инициатором, потому что считает, что Медведев заслужил награду. Он добавил, что спортсмен дал повод гордиться всей России. «Это эмоционально важный прецедент для всего российского сообщества и русского мира. У Дани есть все шансы стать первой ракеткой мира, будем верить в это», — подчеркнул Свищев.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема». Россиянин заработал 2,5 миллиона долларов за победу, а серб — 1,25 миллиона.

После победы Медведев назвал соперника величайшим теннисистом в истории. Кроме того, он поблагодарил семью, близких, а также болельщиков за поддержку во время турнира.