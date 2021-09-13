Валуев оценил победу Медведева в финале US Open

Депутат Госдумы Николай Валуев поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой в финале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал Медведева красавчиком, а победу очень важной. «Давно мы не выигрывали этот турнир», — оценил он завоевание титула.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема». Россиянин заработал 2,5 миллиона долларов за победу, а серб — 1,25 миллиона.

После победы Медведев назвал соперника величайшим теннисистом в истории. Кроме того, он поблагодарил семью, близких, а также болельщиков за поддержку во время турнира.