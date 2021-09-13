Путин обратился к Медведеву после победы на US Open

Президент России Владимир Путин отметил достижение теннисиста Даниила Медведева, победившего на US Open. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обратился к 25-летнему Медведеву, указав на то, что на протяжении всего турнира россиянин демонстрировал мастерство высочайшего уровня и упорство в достижении цели. «В решающем матче вы выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому оппоненту. Это игра настоящих чемпионов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев стал победителем US Open 13 сентября. Российский теннисист в решающем матче одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 17 минут.

Победа на US Open стала первой для Медведева на турнирах серии «Большого шлема». Успех теннисиста прокомментировал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он заявил, что Медведев достоин того, чтобы его представили к государственной награде.

Российский спортсмен занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович располагается на первой позиции.

