Тренер Медведева объяснил победу россиянина над Джоковичем в финале US Open

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, объяснил победу подопечного над Новаком Джоковичем в финале US Open. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Специалист отметил, что ключевым моментом стала отличная подача россиянина. Он добавил, что вместе со спортсменом уделял отработке этого компонента огромное внимание на тренировках. Сервара также выразил надежду, что победа над Джоковичем позволит Медведеву выйти на новый уровень.

В ночь на понедельник, 13 сентября, Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4). Он впервые в карьере одержал победу на турнире серии «Большого шлема».

По ходу матча россиянин отдал сербу только один гейм на своей подаче, при этом сам сделал четыре брейк-пойнта. Он также 16 раз подал на вылет, Джокович совершил шесть эйсов.