Медведев сравнил себя с Дзюбой

Даниил Медведев об Артеме Дзюбе: кажется неуклюжим, как я на корте, но забивает голы

Российский теннисист Даниил Медведев сравнил себя с нападающим «Зенита» и сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.

«Мне нравится такой тип нападающих, которые кажутся неуклюжими, как я на корте, но забивают», — заявил триумфатор Открытого чемпионата США. «Хотя я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане», — отметил он.

«Артем становился лучшим бомбардиром не раз, а люди все равно говорят, что он в чем-то недостаточно хорош. Поэтому я себя с ним и сравниваю», — заявил Медведев.

13 сентября Медведев обыграл в финале US Open Новака Джоковича. Он впервые в карьере стал обладателем трофея турнира серии «Большого шлема». За победу россиянин получил 2,5 миллиона долларов.