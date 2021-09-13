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Джокович обратился на русском языке к Медведеву после финала US Open

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева с победой
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Фото: Danielle Parhizkaran / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил победителей Открытого чемпионата США (US Open) британку Эмму Радукану и россиянина Даниила Медведева. Пост доступен в Instagram спортсмена.

34-летний серб отдал должное Радукану, которая завоевала награду в 18 лет. Он также обратился и к своему оппоненту по финалу в мужском разряде — Медведеву.

«Даниил, ты сто процентов заслуживаешь трофей», — написал Джокович и закончил поздравление фразой на русском языке: «Молодец! Аплодирую».

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13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере одержав победу в турнире серии «Большого шлема».

Радукану оказалась сильнее 19-летней канадки Лейлой Анни Фернандес со счетом 6:4, 6:3. Она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.

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