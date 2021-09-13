18-летняя британка взлетела в мировом рейтинге после победы на US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану поднялась со 150-го на 23-е место в мировом рейтинге

Британская теннисистка Эмма Радукану поднялась в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на Открытом чемпионате США (US Open). Обновленный рейтинг доступен на сайте организации.

До старта соревнований 18-летняя Радукану была 150-й ракеткой мира. Благодаря успешному выступлению на турнире она взлетела на 23-ю строчку.

Первое место в рейтинге WTA по-прежнему удерживает австралийка Эшли Барти. Вторую строчку занимает Арина Соболенко из Белоруссии, третью — чешская теннисистка Каролина Плишкова

12 сентября Радукану одержала победу в решающем матче US Open над 19-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес со счетом 6:4, 6:3. Британка вошла в историю мирового тенниса: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Кроме того, она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.

Радукану начала профессиональную карьеру в 2018 году.