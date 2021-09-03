18-летняя теннисистка набрала сотни тысяч подписчиков в Instagram

С момента дебюта Эммы Радукану на Уимблдоне британка набрала популярность в соцсетях

На аккаунт 18-летней британской теннисистки Эммы Радукану подписались сотни тысяч пользователей Instagram за несколько месяцев. Об этом сообщает The Sun.

Спортсменка привлекла внимание аудитории в июне на Уимблдоне, когда Радукану получила «уайлд-кард». Радукану стала первой британкой с 2002 года, которая сумела пробиться в третий раунд турнира. Она закончила участие в Уимблдоне в четвертом раунде. По ходу турнира она переиграла Виталию Дьяченко и Маркету Вондроушову.

С этого момента количество подписчиков Радукану в Instagram выросло на 419 тысяч. В июне аккаунт спортсменки насчитывал лишь тысячу подписок.

Радукану начала профессиональную карьеру в 2018 году. 4 сентября британке предстоит матч четвертого тура Открытого чемпионата США. Противостоять теннисистке будет 24-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо.