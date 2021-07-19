Теннисистка Осака снялась в купальнике и попала на обложку журнала

Японская теннисистка Наоми Осака снялась в купальнике и попала на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit. Об этом сообщается в Instagram издания.

23-летняя Осака позировала перед камерой в черном купальнике. Номер Sports Illustrated Swimsuit будет посвящен девушкам-спортсменкам. Публикация набрала более 12 тысяч лайков менее чем за шесть часов.

Фото опубликовано @si_swimsuit

В аналогичных фотосессиях принимали участие многие знаменитые теннисистки. В частности, на обложку попадали россиянки Мария Шарапова и Анна Курникова, американки Серена и Внус Уильямс.

Осака — четырехкратная победительница турниров «Большого шлема». В январе 2019-го она стала первой ракеткой мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA).