Теннисистка Наоми Осака снялась в купальнике

Японская теннисистка Наоми Осака опубликовала фото в купальнике. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
23-летняя японка приняла участие в продвижение бренда Frankies-Bikinies. За сутки публикация набрала более 207 тысяч лайков.
В январе 2019-го Осака возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2018-м японка одержала громкую победу над американской теннисисткой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. Осака дважды побеждала в данном турнире. Также на ее счету две победы в Открытом чемпионате Австралии.
1 января итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала откровенное фото в белье, поздравив таким образом болельщиков с Новым годом.