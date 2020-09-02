Российская теннисистка сфотографировалась топлес и нарвалась на критику фанатов

Российская теннисистка Софья Жук сфотографировалась топлес и нарвалась на критику фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram.

На фото спортсменка стоит в коротких шортах и прикрывает голую грудь рукой. «Почему бы и нет», — написала теннисистка под снимком.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни восхитились фигурой и декольте Жук, а другие раскритиковали ее. «Надо тренироваться. Одну грудь неэстетично придавила», «Играть не научилась, позировать тоже так не стоит... Не твое, извини», — заметили они в комментариях.

20-летняя Жук — бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2015 году она выиграла юниорский Уимблдон. Во взрослом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 435-ю строчку.

17 августа итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в минувшем сезоне стала лучшей в мировом рейтинге и завоевала большой Хрустальный глобус, взволновала фанатов фото в купальнике. Под публикацией подписчики оставили комментарии с комплиментами.