Итальянская теннисистка поздравила фанатов с Новым годом снимком в белье

Итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала откровенное фото в белье, поздравив таким образом болельщиков с Новым годом. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

За 13 часов публикация набрала более 13 тысяч лайков. Теннисистка отметила в описании фото, что поздравляет подписчиков с праздником.

Фото опубликовано @camila_giorgi_official

29-летняя Джорджи выступает в одиночном разряде. На ее счету две победы в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

На сегодняшний день Джорджи занимает 75-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшую позицию она занимала в 2018 году, будучи 26-й ракеткой мира.

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