Девушка-боец Bellator поделилась откровенным фото

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась откровенным фото и набрала более 90 тысяч отметок «нравится». Публикация доступна в Instagram.

22-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в откровенном наряде с бокалом вина. Публикация набрала 93 тысячи отметок «нравится» и привлекла внимание коллег Лореды. В частности, бывшая спортсменка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Перл Гонсалес похвалила американку.

Фото опубликовано @valerieloureda

Боец Bellator Лореда известна подобными публикациями в социальных сетях и неоднократно подвергалась за это критике.Соперница Лореды Тара Графф перед их поединком назвала ее «всего лишь Instagram-моделью». Лореда одержала победу в этом бою, нокаутировав Графф.

На счету Лореды три победы в трех поединках. Американка— обладательница черного пояса по тхэквондо.

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