Вернувшаяся к Тутберидзе Медведева раскрыла подробности их отношений

Медведева рассказала об отношениях с Тутберидзе, к которой вернулась после скандала

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности отношений с тренером Этери Тутберидзе, к которой она вернулась после скандала. Об этом спортсменка рассказала Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

По словам фигуристки, им с Тутберидзе удалось найти общий язык и забыть старые обиды. «Сейчас авторитетно заявляю, что все в порядке. Мы общаемся, я катаюсь в «Хрустальном», все хорошо. Видимся, разговариваем», — призналась Медведева.

Ранее расставание с тренером она описала фразой «обе накуролесили». Медведева отметила, что в настоящее время у них нет проблем во взаимоотношениях. «Знаю свой характер, а также знаю, кто во мне его воспитал. Так что мы обе хороши. Сейчас стараемся не смотреть назад и зареклись говорить о прошлом», — заявила Медведева.

Спортсменка объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе в сентябре прошлого года. Медведева ушла от тренера летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане.