Медведева рассказала о своих отношениях с известным тиктокером

Фигуристка Евгения Медведева об отношениях с тиктокером Милохиным: мы, конечно, друзья

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказала о своих отношениях с тиктокером Даней Милохиным.

«Мы друзья, сто процентов, конечно», — заявила спортсменка. Милохин попытался возразить ей, однако Медведева остановила его. «Есть красивые девушки, но ты не думаешь о том, что если она нравится, это значит, что вы будете встречаться и будете вместе на всю жизнь. Она нравится, и ты живешь с этим. Все хорошо», — объяснил тиктокер.

Медведева и Милохин вместе выступают в шоу «Ледниковый период», выходящем на Первом канале. В октябре спортсменка признавалась, что волновалась перед первой встречей с тиктокером. Чувства перед первыми пробами она сравнила со смертной казнью. Однако, увидев будущего партнера, девушка сразу успокоилась. Медведева поняла, что составила ошибочные впечатления о Милохине.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.