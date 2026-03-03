Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:49, 3 марта 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

Зеленский обсудил помощь Украины ОАЭ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможную помощь Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с президентом страны Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили, как мы можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим», — написал он.

Политик подчеркнул, что также обсудил с коллегой ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Он также выразил соболезнования президенту ОАЭ из-за жертв в результате ударов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, он прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

    В России оценили вероятность срыва переговоров с Украиной

    В Android нашли сотню опасных уязвимостей

    Раскрыты российские цены на новейший Rox Adamas

    Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

    Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

    В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

    Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

    Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

    Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok