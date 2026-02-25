Реклама

Россиянам раскрыли связь кофе и рака

Врач Коновалов заявил, что кофе снижает риск рака простаты
Олег Давыдов
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов раскрыл россиянам связь между кофе и раком. В эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала, специалист назвал популярный напиток полезным для мужчин.

Коновалов заявил, что кофе снижает риск развития рака простаты. По его словам, к такому выводу пришли ученые из Китая, которые наблюдали за людьми, регулярно употреблявшими этот напиток. Исследование показало, что мужчины, которые пили кофе ежедневно, на 10 процентов реже сталкивались с онкологическим заболеванием, чем те, кто избегал его.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман перечислили другие полезные свойства кофе. В частности, они сообщили, что напиток защищает от проблем с давлением.

Перед этим врач общей практики и телеведущий Александр Мясников прокомментировал популярный миф о кофе. Специалист рассказал, действительно ли этот напиток может привести к развитию аритмии.

