Под Петербургом борца с наркотиками задержали за продажу наркотиков

В Ленинградской области за продажу наркотиков задержан замначальника одного из отделов регионального ГУ МВД России по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом во вторник, 30 мая, говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Задержание было произведено 29 мая в поселке Мурино Всеволожского района во время проведения региональными оперативниками СКР и МВД оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». Сообщается, что подозреваемый за 120 тысяч рублей продал около 40 граммов наркотиков, что считается крупной партией.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Имя задержанного не называется. Известно, что ему 35 лет. По данным издания Neva.today, задержанный служит в полиции в звании подполковника.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление происхождения изъятых наркотических средств, а также возможных сообщников. Решается вопрос по мере пресечения подозреваемого», — говорится в сообщении управления СКР.

