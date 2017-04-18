Футболиста «Уфы» заподозрили в покупке наркотиков

Полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек подозревается в покупке наркотических веществ во время выступления в чемпионате Чехии. Об этом сообщает iDNES.cz.

26-летний футболист и его бывший партнер по чешской «Виктории» Ян Копиц вызваны в суд в качестве свидетелей по делу о торговле запрещенными веществами. Обвиняемый — наркодилер Витезслав Мейснер. По версии следствия, в мае 2016 года Ванек покупал у Мейснера экстази.

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов в беседе с ТАСС отметил, что в курсе ситуации, а футболист находится в расположении клуба. «Я спокоен. Если есть основания вызвать допросить, у него, наверное, будет время, когда закончится чемпионат и он поедет домой. А как это может быть во время первенства? Он на работе находится, он же не подозреваемый», — заявил Газизов.

Ванек выступал за «Викторию» с 2014 по 2016 год, в «Уфу» перешел летом прошлого года. В нынешнем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.