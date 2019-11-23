Российского блогера уличили в рекламе наркотиков под видом челленджа

В столице Узбекистана Ташкенте распространяли рекламу наркотиков под видом интернет-челленджа. Об этом сообщается на сайте ГУВД по городу.

По данным правоохранителей, на баннерах была размещена реклама челленджа, победителям которого организаторы обещали подарить гаджеты или научить зарабатывать деньги. Горожанам предлагалось по QR-коду перейти на сайт, однако после регистрации пользователь попадал на внутренний, скрытый сайт с рекламой наркотических средств, курительных смесей и психотропных веществ.

Заказ на размещение баннера получил 29-летний житель Самаркандской области — руководитель фирмы, занимающейся изготовлением наружной рекламы. По его словам, макет с готовой рекламой ему прислал блогер из России. Его личность в настоящий момент устанавливают. Также отмечается, что реклама была демонтирована с уличных стендов.

В октябре полиция Грузии задержала кандидата в президенты страны от партии «Гирчи» («Шишки») Зураба Джапаридзе на фестивале марихуаны. Политик раздавал участникам акции в центре Тбилиси сигареты, предположительно, с наркотиками.

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