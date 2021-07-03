Российский рэпер Моргенштерн оказался под капельницей во время медового месяца в Турции. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант рассказал, что на четвертый день отдыха получил солнечный удар. При этом он отметил, что поездка подарила ему много счастья и эмоций, из-за чего он даже на время забыл про телефон.

«Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется. Посмотрим, на сколько на этот раз», — написал артист.

В июне стало известно, что возлюбленная Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала музыканту предложение руки и сердца. Исполнитель рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века». Он также пошутил, что принимает поздравления, готовясь к девичнику и выбирая платье.