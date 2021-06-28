Моргенштерн перевел 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего ребенка

Российский рэпер Моргенштерн перевел более 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего ребенка Ильи Худобы из города Тимашевск. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Уточняется, что мальчик страдает спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в уколе «Золгенсма», стоимость которого составляет порядка 168 миллионов рублей. Его разрешают делать лишь тем, чей вес составляет менее 13,5 килограмма — до этой отметки ребенку остается около 150 граммов.

Ранее хип-хоп-артист переводил мальчику 4 миллиона рублей. 27 июня он оплатил еще 6 666 666 рублей. Его поддержали и другие звезды, среди которых оказался блогер Даня Милохин и артистка Валя Карнавал. За несколько дней семье перевели порядка 19 миллионов рублей.

В апреле Моргенштерн пожертвовал башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» 666 666 рублей. «Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно», — отреагировали в организации. Отмечалось, что полученные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество».