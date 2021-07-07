Российский рэпер Моргенштерн увеличил продажи книги об иудаизме в три раза. Об этом сообщает BusinessFM.

Речь идет о произведении «365 размышлений Ребе», которое музыкант упомянул во время интервью комику Даниле Поперечному. По словам артиста, книга, которую ему подарили в синагоге, вытащила его из состояния депрессии. «Маленькая книжка, я ее прочитал и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», — сказал Моргенштерн.

Главный редактор издательства «Книжники» Борух Горин рассказал, что из-за высокого спроса ему пришлось дозаказать 30 тысяч экземпляров книги. О росте ее популярности он узнал благодаря людям, которые занимаются программой Google Search. «Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут «365 размышлений Ребе», попадают на эту страницу», — отметил Борух Горин.

В июне Моргенштерн перевел более 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего ребенка Ильи Худобы из города Тимашевск. Мальчик страдает спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в уколе «Золгенсма», стоимость которого составляет порядка 168 миллионов рублей.